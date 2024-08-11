Я втомився від цього лайна: тренер Богачука — про бій з Ортісом

Менні Роблес, тренер колишнього тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі Сергія Богачука (24-2, 23 КО), вважає, що судді прийняли хибне рішення у поєдинку проти американця Вірджіла Ортіса (22-0, 21 KO).

Цитує наставника Fightnews.info.

"Я однозначно розчарований. Я давно займаюся цією справою. Я просто продовжу і скажу те, що думаю. Сподіваюся, у мене не буде проблем з комісіями, суддями, WBC або так званими органами, що "санкціонують". Я втомився від цього лайна, яке повторюється знову і знову, від того, наскільки несправедливо вони можуть ставитися до бійців.

Я не знаю, куди, чорт забирай, дивилися ці судді. І ніхто не змушує їх відповідати за це. Інтерв’ю беруть у бійців, менеджерів, промоутерів, у всіх, крім суддів. Вони просто йдуть додому, і ніхто їм нічого не говорить, ніхто нічого не питає, ніхто не ставить їх у незручне становище. Я вірю, що це потрібно припинити", — сказав Роблес.