Бредлі назвав боксера, з яким Кроуфорд повинен провести бій

Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі вважає, що колишній абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) повинен провести бій із володарем титулу IBF у напівсередній вазі Джароном Еннісом (33-0, 28 KO).

Його слова передає Boxingnews24.

"Я знаю, що бій із Канело — це поєдинок мрії Теренса. Але приблизно у цій ваговій категорії є хлопець, який такий самий, як і Альварес із Бенавідесом. У Джарона Енніса був вибір, і він обрав Кроуфорда. Він найдовше чекає на цей поєдинок. Я б на місці Кроуфорда погодився", — сказав Бредлі.

Нагадаємо, нещодавно промоутер Едді Гірн оцінив можливість організації бою Кроуфорда із Джароном.

36-річний Теренс 3 серпня переміг Ісраїла Мадрімова та став чемпіоном світу у четвертій для себе ваговій категорії. Боксер має намір продовжити виступи у першій середній вазі або вище, але поки що його подальші плани не анонсовані.