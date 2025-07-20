Усик має боксерський інтелект і стиль, – тимчасовий чемпіон світу оцінив перемогу українця над Дюбуа
Тимчасовий чемпіон світу за версією WBC Агіт Кабаєл висловився про вражаючу перемогу Олександра Усика над Даніелем Дюбуа.
Коментар боксера наводить Pro Boxing Fans.
"Дуже хороший виступ Усика. Я казав, що Дюбуа тиснутиме у перших 5-6 раундах, але Олександр – це зовсім інше. Він має боксерський інтелект, стиль та чудову техніку. Ми казали, що він не битиметься довше шести раундів.
Дюбуа? Йому тільки 27, у нього ще все попереду. Можливо, зараз йому краще повернутись додому та відпочити, але він ще молодий, скоро 28. Для нього усі дороги відкриті", – розповів Кабаєл.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим в історії, кому підкорилося це досягнення.
Раніше результат поєдинку оцінив сам Даніель Дюбуа.