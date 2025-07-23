Він не йшов до кінця: Чісора пояснив, за що критикують Дюбуа після бою з Усиком
Британський боксер Дерек Чісора розповів, чому люди активно критикують Даніеля Дюбуа після бою за абсолютне чемпіонство із Олександром Усиком.
Про це представник хевівейту розповів в інтерв'ю The Sun.
"Найбільша сцена у твоєму житті, бій за абсолютного чемпіона, – ми в грі, де отримуєш удари в голову. Але ти маєш піднятись і битися знову. Він підвівся і нормально повернувся у свій кут. Але його кут викинув рушник, бо вони знали, що він хоче вийти знову. Він мав зробити останній ривок перед тим, як його нокаутують – просто вийти і викласти все, що в нього є.
Ми в грі під назвою "бій", і ти маєш йти до кінця, коли треба. Люди витратили важко зароблені гроші, щоб побачити це. Ти просто йдеш до кінця, до останнього. Ось чому ми критикуємо його – бо маємо сказати те, що слід: "Ти не пішов до кінця", – сказав Чісора.
Нагадаємо, вже у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.
Пізніше стало відомо, що Дюбуа перед боєм проти Олександра Усика завітав на гучну вечірку, яку за кілька годин до реваншу влаштував його батько Стен.
Саме через це британський боксер запізнився, прибувши на стадіон "Вемблі" на 45 хвилин пізніше за українця.