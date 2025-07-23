Він не йшов до кінця: Чісора пояснив, за що критикують Дюбуа після бою з Усиком

Британський боксер Дерек Чісора розповів, чому люди активно критикують Даніеля Дюбуа після бою за абсолютне чемпіонство із Олександром Усиком.

Про це представник хевівейту розповів в інтерв'ю The Sun.

"Найбільша сцена у твоєму житті, бій за абсолютного чемпіона, – ми в грі, де отримуєш удари в голову. Але ти маєш піднятись і битися знову. Він підвівся і нормально повернувся у свій кут. Але його кут викинув рушник, бо вони знали, що він хоче вийти знову. Він мав зробити останній ривок перед тим, як його нокаутують – просто вийти і викласти все, що в нього є.

Ми в грі під назвою "бій", і ти маєш йти до кінця, коли треба. Люди витратили важко зароблені гроші, щоб побачити це. Ти просто йдеш до кінця, до останнього. Ось чому ми критикуємо його – бо маємо сказати те, що слід: "Ти не пішов до кінця", – сказав Чісора.