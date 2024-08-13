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Лопес назвав переможця бою Ломаченко — Шакур

Олександр Булава — 13 серпня, 20:59
Лопес назвав переможця бою Ломаченко — Шакур

Американський чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) вважає, що чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) є фаворитом у потенційному поєдинку з володарем титулу WBC Шакуром Стівенсоном (22-0, 10 КО).

Про це Лопес сказав у коментарі ESNEWS.

"Чи поб’є Лома Шакура? Так", — сказав Лопес.

Напередодні Ломаченко та Шакур влаштували перепалку на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що українець відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.

Бокс Василь Ломаченко Шакур Стівенсон Теофімо Лопес

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