Лопес назвав переможця бою Ломаченко — Шакур

Американський чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) вважає, що чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) є фаворитом у потенційному поєдинку з володарем титулу WBC Шакуром Стівенсоном (22-0, 10 КО).

Про це Лопес сказав у коментарі ESNEWS.

"Чи поб’є Лома Шакура? Так", — сказав Лопес.

Напередодні Ломаченко та Шакур влаштували перепалку на вечорі боксу Теренс Кроуфорд — Ісраїл Мадримов у Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що українець відмовився від поєдинку з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом (30-0, 28 KO) та не планує виходи на ринг до кінця року.