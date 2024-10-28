Він за це заплатить: Ф'юрі звинуватив Усика в перенесенні реваншу

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 KO) звинуватив володаря поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО) у перенесенні реваншу.

Цитує британського боксера Sky News.

За словами Ф’юрі, спочатку реванш мав відбутися в жовтні, але команда українця перенесла його на кінець грудня.

"Усик насправді відтермінував наш реванш. Я з нетерпінням чекав на спокійну підготовку до Хелловіну (31 жовтня), Ночі Гая Фокса (5 листопада), Різдва та Нового року. Але він усе зіпсував. І тепер у мене будуть лише три різдвяні дні, йому доведеться заплатити за це!", – сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій-реванш Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась дуель поглядів.