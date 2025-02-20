Ф’юрі зустрівся з найтитулованішим футбольним тренером

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) зустрівся з колишнім тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

Відповідну світлину боксер опублікував в Instagram.

"Із Сером Алексом Фергюсоном. Легенди різних ігор", – підписав фотографію Тайсон.

Нагадаємо, Фергюсон є найтитулованішим тренером в історії футболу. Шотландський фахівець за свою кар'єру виграв 49 трофеїв, серед яких 13 перемог в АПЛ та дві у Лізі чемпіонів.

Ф'юрі на початку січня оголосив про завершення професійної кар'єри після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.