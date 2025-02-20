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Ф’юрі зустрівся з найтитулованішим футбольним тренером

Олександр Булава — 20 лютого 2025, 22:59
Ф’юрі зустрівся з найтитулованішим футбольним тренером
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-2-1, 24 КО) зустрівся з колишнім тренером Манчестер Юнайтед Алексом Фергюсоном.

Відповідну світлину боксер опублікував в Instagram.

"Із Сером Алексом Фергюсоном. Легенди різних ігор", – підписав фотографію Тайсон.

Нагадаємо, Фергюсон є найтитулованішим тренером в історії футболу. Шотландський фахівець за свою кар'єру виграв 49 трофеїв, серед яких 13 перемог в АПЛ та дві у Лізі чемпіонів.

Ф'юрі на початку січня оголосив про завершення професійної кар'єри після двох поспіль поразок від українця Олександра Усика.

Сер Алекс Фергюсон Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

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