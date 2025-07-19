"На розігріві" в Усика та Дюбуа: Ф’юрі заспівав поруч із "Вемблі"

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі заспівав поблизу стадіону Вемблі перед боєм Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.

Відео публікує IFL TV.

У публікації видно, як "Циганський король" у мікрофон співає пісні, а публіка підспівує Ф'юрі. Локація "сольного концерту" Ф'юрі – Boxpark Wembley, недалеко від стадіону, де і відбуватиметься поєдинок Усика і Дюбуа.

There’s nothing quite like @Tyson_Fury karaoke 😆



🎬 @Queensberry



Usyk vs Dubois 2 for the Undisputed Heavyweight Title | Tonight, Live exclusively on @daznboxing | Link in bio to buy now 📺#UsykDubois2 | #TysonFury pic.twitter.com/cJ2TJ0RUvM — IFL TV (@IFLTV) July 19, 2025

Бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше Ф'юрі назвав головні недоліки володаря титулу IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа.