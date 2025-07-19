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"На розігріві" в Усика та Дюбуа: Ф’юрі заспівав поруч із "Вемблі"

Андрій Мошкун — 19 липня 2025, 21:09
На розігріві в Усика та Дюбуа: Ф’юрі заспівав поруч із Вемблі
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі заспівав поблизу стадіону Вемблі перед боєм Олександра Усика і Даніеля Дюбуа.

Відео публікує IFL TV.

У публікації видно, як "Циганський король" у мікрофон співає пісні, а публіка підспівує Ф'юрі. Локація "сольного концерту" Ф'юрі – Boxpark Wembley, недалеко від стадіону, де і відбуватиметься поєдинок Усика і Дюбуа.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться сьогодні, 19 липня, в Лондоні на Вемблі. Чемпіон проводить для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше Ф'юрі назвав головні недоліки володаря титулу IBF у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа.

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