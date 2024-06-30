Промоутер: Ф'юрі розраховує на об'єднавчий бій з Дюбуа
Ексчемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) вірить у перемогу Даніеля Дюбуа (34-1-1, 24 КО) над Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та думає про об'єднавчий бій з ним наступного року.
Про це розповів Френк Воррен у коментарі Seconds Out.
"Я розмовляв з ним сьогодні вранці... Він сказав те саме, що і я, щодо шансів Даніеля.
Він думає, що Даніель зробить свою справу, тож буде об'єднавчий бій наступного року", — сказав Воррен.
Поєдинок Джошуа — Дюбуа відбудеться 21 вересня у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Даніеля з Ентоні. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.