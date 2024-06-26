Визначилась дата бою Джошуа — Дюбуа

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володар поясу IBF Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) проведуть бій 21 вересня.

Про це оголосили на пресконференції бійців.

Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Напередодні боксери провели першу битву поглядів.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.