Визначилась дата бою Джошуа — Дюбуа
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та володар поясу IBF Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) проведуть бій 21 вересня.
Про це оголосили на пресконференції бійців.
Поєдинок відбудеться у Лондоні на стадіоні Вемблі.
Напередодні боксери провели першу битву поглядів.
Нагадаємо, напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.