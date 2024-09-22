Ф'юрі: Поразка Джошуа коштувала мені 150 млн фунтів

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) розчарований поразкою Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) від Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) у бою за титул IBF.

Про це британський боксер розповів у коментарі Boxing on TNT Sports.

Тайсон вважає, що тепер його потенційний бій з Джошуа під загрозою зриву.

"Це коштувало мені 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Ти ж усе одно з ним битимешся? Ну, звісно, він у повній дупі. Бій все одно буде. Туркі, краще заплати мені зараз", – сказав Ф'юрі.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх пообіцяв, що незалежно від результату бою з Дюбуа, Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Водночас Даніель зможе провести реванш з Усиком, якщо обидва виграють свої поєдинки.