Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Ф'юрі: Поразка Джошуа коштувала мені 150 млн фунтів

Олександр Булава — 22 вересня, 23:37
Ф'юрі: Поразка Джошуа коштувала мені 150 млн фунтів
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) розчарований поразкою Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) від Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) у бою за титул IBF.

Про це британський боксер розповів у коментарі Boxing on TNT Sports.

Тайсон вважає, що тепер його потенційний бій з Джошуа під загрозою зриву.

"Це коштувало мені 150 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ти ж усе одно з ним битимешся? Ну, звісно, він у повній дупі. Бій все одно буде.

Туркі, краще заплати мені зараз", – сказав Ф'юрі.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Раніше голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх пообіцяв, що незалежно від результату бою з Дюбуа, Джошуа зустрінеться з Ф'юрі. Водночас Даніель зможе провести реванш з Усиком, якщо обидва виграють свої поєдинки.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі Туркі бін Абдула Мохсен Аль-Шейх Туркі аль Аш-Шейх

Ентоні Джошуа

Красюк: Можливо, Джошуа варто подумати про свою родину і майбутнє поза рингом
Це був пекельний бій: Гірн – про поразку Джошуа від Дюбуа
Ф'юрі: До Дюбуа всі ставилися, як до безхатька
Кудряшов: Джошуа намагався контролювати бій за рахунок лівої руки, але виглядало це невпевнено
Чжилей розповів про бажання провести бій проти Дюбуа

Останні новини