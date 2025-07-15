Британський журналіст: Виступи Усика у Великій Британії – честь для нас

Журналіст та коментатор Адам Нобл-Форсі розповів, як британські фани ставляться до Олександра Усика.

Британський журналіст Адам Нобл-Форсі, який неодноразово працював на боях Олександра Усика, розповів "Чемпіону", на що він очікує від матчу-реваншу Усик – Дюбуа, як британські фани ставляться до українця та чи варто Олександру залишатися в боксі.

Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Орієнтовний початок – 23:30 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію бою. Також українські уболівальники зможуть дивитися бій наживо.

– Пане Адаме, пропоную подивитися на бій Усик – Дюбуа з фінансової точки зору. Riadh Season фінансово не залучений в івент 19 липня?

– Наскільки мені відомо, Riyadh Season безпосередньо не залучені. Вважаю, їхня участь не є обов’язковою на кожній великій події. Вони у вересні організовують бій Канело – Кроуфорд, мають новий проєкт з Дана Вайт TKO, проводять Гран-прі WBC, а також придбали американський журнал The Ring. Але ж саудити не можуть охопити все. Усик – відома постать у Великій Британії, а перемога Дюбуа над Джошуа також вивела Даніеля у центр уваги. У цього бою є передісторія – суперечки навколо удару нижче пояса в минулому поєдинку у 2023 році. Обидва боксери зараз у чудовій формі. Так що, я впевнений, цей івент поб’є кілька рекордів.

– Однією з основних статей доходів мегафайтів є продаж телетрансляцій у форматі PPV (pay-per-view – плати та дивись). На території Великої Британії DAZN PPV трансляцію матч-реваншу Усик – Дюбуа можна придбати за 24,99 фунтів стерлінгів (1419 грн). Як вважаєте, скільки PPV можна продати на цей бій у вашій країні?

– Зараз складно досягти великих продажів PPV через велику кількість нелегальних трансляцій. Але цей мегафайт – найкращий з можливих у гевівейті. Думаю, він може досягти 500 тисяч продажів. Усе залежить від того, наскільки добре його прорекламують без фінансової підтримки Саудівської Аравії.

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– Матч-реванш відбудеться на легендарній футбольній арені "Вемблі". Як вважаєте, 19 липня головним джерелом доходів буде продаж квитків на найбільшому стадіоні Великої Британії, чи все ж таки продаж PPV?

– Коли 90 000 фанів купують квитки на боксерське шоу – це значно збільшує прибуток від події. Навіть дуже великі арени зазвичай вміщують 8–14 тисяч глядачів. Це набагато надійніше джерело доходу порівняно з PPV. Мінус в тому, що до дати івенту промоутер не знає, наскільки добре продався бій. Дані поступають лише через кілька днів після поєдинку.

Додам, що "Вемблі" відіграв ключову роль у проведенні боксерських мегафайтів. У наш час все почалося з матчу-реваншу Фроч – Гроувз у 2014 році, потім у 2017-му прийшла черга бою Джошуа – Кличко, після було ще декілька мегафайтів. З того часу "Вемблі" став домом для всіх головних боксерських шоу.

Олександр Усик та Даніель Дюбуа Getty Images

– До речі, є суперечлива інформація щодо відвідуваності бою Даніеля Дюбуа проти Ентоні Джошуа, який відбувся у вересні минулого року. До події повідомлялося, що очікують на "Вемблі" 95 000 фанів, але після бою говорили, що було продано 86 000 квитків. Чи знаєте ви, яка кількість вболівальників була на стадіоні?

– Так, дані різнилися. Я, чесно кажучи, не перераховував фанів на "Вемблі". Але арена виглядала майже заповненою.

– Усик провів 7 боїв проти британських боксерів. Всіх переміг. Як до нього ставляться британські фани боксу? Більшість із них поважає Олександра, чи, навпаки, ненавидять за те, що він двічі побив Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа, а також Даніеля Дюбуа, Дерека Чісору і Тоні Беллью?

– Звісно, англієць хоче, щоб переміг його земляк. Але британські фани передусім є фанатами самого боксу. Вочевидь, британська публіка дуже любить Усика. Це честь – мати таких видатних боксерів, як Олександр, які виступають у нашій країні. Я не чув жодного вияву неприязні до Усика, навіть після першого бою з Дюбуа.

– Ризикнете дати прогноз на бій? Хто переможе, Олександр чи Даніель?

– Усик переможе нокаутом в 11-му раунді.

– Як довго, на вашу думку, Олександру Усику варто залишатися в боксі?

– Я хотів би, щоб він ще залишився. Поки не видно, щоб Усик мав якісь проблеми зі здоров’ям чи травмами. Сподіваюся, Олександр ще продовжить. Це найкращий боксер гевівейту, якого я бачив. Можливо, і найкращий боксер загалом. Принаймні, у топ-3 точно. У нього попереду ще кілька чудових поєдинків. Я б хотів побачити його бій проти Кабайєля після Дюбуа. Можливо, бій з Опетаєю був би теж цікавий. Українець приносить великі гроші багатьом людям. Думаю, Усик не завершить кар’єру найближчим часом.

Максим Розенко, Чемпіон, з Лондона