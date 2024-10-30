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Ф'юрі розповів про підготовку до реваншу з Усиком, порівнявши себе з конем

Олексій Мурзак — 30 жовтня, 16:02
Ф'юрі розповів про підготовку до реваншу з Усиком, порівнявши себе з конем
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усие
Getty Images

Колишній світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) заявив, що не збирається кардинально міняти тактику на бій-реванш із володарем поясів WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0 , 14 КО).

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube каналу iFL TV.

"Не потрібно жодних різких змін. Якщо кінь програв забіг на волосині, то він не почне по-іншому тренуватися і готуватися. Він зробить те саме, що і перед цим, але, можливо, почне трохи швидше.

На цьому рівні все вирішують маленькі відсотки. І не було такого, що я багато чого зробив неправильно. Я лише міг бути більш сфокусованим і трохи менше кривлятися", – зазначив британець.

Нагадаємо, 21 грудня Олександр Усик проведе бій-реванш проти Тайсона Ф'юрі. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

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