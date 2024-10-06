Готовий битися хоч сьогодні: Ф'юрі назвав терміни підготовки до реваншу з Усиком

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не планує тривалу підготовку до реваншу з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.

Про це британський боксер розповів у коментарі TNT Sports.

"Мені не потрібен 12-тижневий тренувальний табір. Я все своє життя займаюся боксом. Я готовий побитися хоч сьогодні, завтра чи наступного тижня – мені байдуже.

Я можу вийти в ринг із вагою 190 кілограмів і провести 15 раундів. Це дано мені від природи. Розумієте, що я маю на увазі? Мені потрібно лише 5-6 тижнів хороших спарингів, на яких я не отримаю розсічення.

У таборі ми занадто переживали через розсічення, тому що воно коштувало величезних грошей, але не стало проблемою в першому поєдинку", – розповів Ф'юрі.