Готовий битися хоч сьогодні: Ф'юрі назвав терміни підготовки до реваншу з Усиком
Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі не планує тривалу підготовку до реваншу з володарем титулів WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком.
Про це британський боксер розповів у коментарі TNT Sports.
"Мені не потрібен 12-тижневий тренувальний табір. Я все своє життя займаюся боксом. Я готовий побитися хоч сьогодні, завтра чи наступного тижня – мені байдуже.
Я можу вийти в ринг із вагою 190 кілограмів і провести 15 раундів. Це дано мені від природи. Розумієте, що я маю на увазі? Мені потрібно лише 5-6 тижнів хороших спарингів, на яких я не отримаю розсічення.
У таборі ми занадто переживали через розсічення, тому що воно коштувало величезних грошей, але не стало проблемою в першому поєдинку", – розповів Ф'юрі.
Зазначимо, що Усик розпочав свій тренувальний табір на початку вересня.
До другого бою між Усиком та Ф’юрі залишається півтора місяця. Реванш пройде 21 грудня в Ер-Ріяді. До слова, днями британець заявив, що після своєї перемоги хоче влаштувати трилогію.