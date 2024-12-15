Не вірю, що це задля рекорду: Ф'юрі – про потенційне повернення Кличка

Тайсон Фʼюрі (34-1-1, 24 КО) вважає, що Володимир Кличко якщо і повернеться у бокс, то не для того, аби побити рекорд Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном у важкій вазі, а лише задля грошей.

Його слова передає Express.

" Я не дуже вірю у всі ці розмови про побиття рекорду Джорджа Формана. Якщо ти повертаєшся, то тільки за грошима, він не повертається заради того, щоб бути старшим за Джорджа Формана. Якби це було так, він би просто пішов за регулярним титулом WBA і бився з Мануелем Чарром чи кимось іншим, але це не приносить грошей, тому він не шукає цього, він шукає великі гроші", – сказав Фʼюрі.

Раніше Том Леффлер, який заснував К2 Promotions разом з братами Кличко, натякнув на те, що Володимир незабаром може знову вийти в ринг.

Кличко-молодший не виходив у ринг з квітня 2017 року, коли він програв бій Ентоні Джошуа. Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі вже бився з Володимиром Кличко. 28 листопада 2015 року британський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів 115:112, 115:112, 116:111.