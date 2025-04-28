Ви знаєте, що буде далі: Ф'юрі натякнув на своє повернення в бокс

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) заінтригував опублікованим відео у соцмережі.

36-річний британець виклав короткий пост в Instagram із залу разом зі своїм тренером Шугаром-Гіллом Стюардом.

"Прямо зараз я в залі. Випадково натрапив на когось, кого ви можете знати. Ви знаєте, що буде далі?", – сказав Ф’юрі.

“You know what’s coming.”



Tyson Fury bumping into SugarHill Steward at the gym today. pic.twitter.com/jutsbDTUct — Ring Magazine (@ringmagazine) April 28, 2025

Зазначимо, що після другої поразки від Олександра Усика (23-0, 14 КО) колишній чемпіон світу оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

Нагадаємо, що минулого року він провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був українець Олександр Усик. Перший бій відбувся 18 травня. Ф'юрі зазнав поразки роздільним рішенням суддів та втратив пояс чемпіона WBC.

Реванш відбувся 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Усика.