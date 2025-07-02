Суддя заборонив Хейні бачитися зі своєю дочкою: він штовхав вагітну дружину та погрожував їй

Колишній абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (31-0, 15 КО) отримав тимчасову заборону на зустрічі зі своєю донькою до подальшого рішення суду.

Про це повідомляє TMZ Sports.

Причиною став позов колишньої дружини боксера Ліни Сеєд, яка подала проти боксера захисний ордер у зв’язку з домашнім насильством. За її словами, Хейні неодноразово застосовував фізичне насильство проти неї.

Сеєд зазначила, що все почалося в лютому 2024 року в їхньому будинку в Лас-Вегасі. Тоді Хейні під час сварки вдарив її в живіт і вигнав із дому. А коли вона була вже на 9 місяці вагітності, боксер штовхнув її.

Також Хейні погрожував їй, написавши, що її приберуть на вулиці. На питання, що він мав на увазі, Девін відповів: "Побачиш". Окрім цього він без дозволу пробив доньці вуха, коли їй було 8 тижнів.

"Він штовхнув мене, бо я не хотіла дати йому свій телефон, через що я впала на куприкову кістку. Потім він схопив мій телефон, кинув його на підлогу й розбив. Це не поодинокий випадок, коли Девін наражає доньку на небезпеку, не думаючи про наслідки. Він бив мене та штовхав під час вагітності, погрожував і сварився в присутності нашої дитини. Я боюся за своє життя, здоров’я та безпеку", – сказала Сеєд.

Нагадаємо, Хейні у травні на Таймс-Сквер у Нью-Йорку закрив поразку від Раяна Гарсії у нудному поєдинку з Хосе Раміресом. Невдовзі він проведе бій проти володаря титулу WBO у напівсередній вазі американця Браяна Нормана.