Пачеко проведе бій проти Маккамбі

23-річний американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (23-0, 18 КО) наступний бій проведе проти земляка Тревора Маккамбі (28-1, 21 KO).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 19 липня у Фріско (США), в андеркарді бою Джессі Родрігеса та Пхумелеле Кафу.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня в Лас-Вегасі Пачеко завдав першої поразки 36-річному Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111.

Маккамбі в останньому поєдинку програв Калебу Планту.

Напередодні визначився наступний суперник ексчемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.