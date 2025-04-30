Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Пачеко проведе бій проти Маккамбі

Олександр Булава — 30 квітня 2025, 22:56
Пачеко проведе бій проти Маккамбі
Дієго Пачеко
DAZN

23-річний американський боксер другої середньої ваги Дієго Пачеко (23-0, 18 КО) наступний бій проведе проти земляка Тревора Маккамбі (28-1, 21 KO).

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Поєдинок відбудеться 19 липня у Фріско (США), в андеркарді бою Джессі Родрігеса та Пхумелеле Кафу.

Нагадаємо, у ніч на 26 січня в Лас-Вегасі Пачеко завдав першої поразки 36-річному Стівену Нельсону. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Дієго одноголосним рішенням суддів: тричі по 117:111.

Маккамбі в останньому поєдинку програв Калебу Планту.

Напередодні визначився наступний суперник ексчемпіона світу в легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа.

Бокс

Бокс

У будь-який час, – Ф'юрі натякнув на трилогію з Усиком
Скалл розповів, що очікує в бою з Канело
Я не знаю, хто цей хлопець: Гвоздик – про наступного суперника Канело
Усик звернувся до Трампа: Зупиніть війну в Україні
Зіграє легендарного українського бійця: Усик засвітився у трейлері фільму зі "Скалою"

Останні новини