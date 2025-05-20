Це буде резонансний бій, – Дюбуа висловився про реванш з Усиком

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 KO) розповів про свої очікування від реваншу з Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Думку спортсмена наводить Boxing News 24/7.

"Все йде в правильному напрямку. Я у відмінній формі та готовий боксувати. Я завжди про це казав.

Я хочу масштабний, резонансний бій. Власне, він таким і буде. Це буде жорсткий, навіть жорстокий нокаут, після якого я заберу усі пояси", – заявив Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

У тому двобої британець відправив українця в нокдаун забороненим ударом нижче поясу, через що суперечки тривають й досі.

Раніше Дюбуа дуже зухвало висловився про те, що буде "бойовою машиною" у другому поєдинку з Олександром.