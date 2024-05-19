Понад 1300 ударів на двох: статистика бою Берінчик — Наваррете

Новий чемпіон WBO у легкій вазі Денис Берінчик (19-0, 9 КО) завдав більше ударів, ніж Еммануель Наваррете (38-2-1, 31 КО).

Про це свідчить статистика Compubox.

Українець викинув 732 удари, тоді як його мексиканський опонент — 612. Втім, кращий відсоток точності у Наваррете — 20,9% проти 17,3% у Берінчика.

Денис краще атакував джебами (339 ударів), а Еммануель завдав більшої кількості силових ударів (423).

Бій пройшов усю дистанцію. Берінчик переміг за роздільним рішенням суддів: 115:113, 112:116, 116:112. У коментарі після поєдинку українець заявив, що йому п***й, з ким битися далі.