Джошуа та Дюбуа вперше зійшлися віч-на-віч

Британські боксери Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) та Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) провели першу битву поглядів.

Two 𝐇𝐄𝐀𝐕𝐘 hitters outside Wembley 👀 pic.twitter.com/rgdSnUIZBR — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 26, 2024

Боксери зійшлися віч-на-віч на території стадіону "Вемблі", де 21 вересня відбудеться їх очний бій за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Про призначення поєдинку ще не оголошували офіційно, але очікується, що офіційний анонс з’явиться вже незабаром.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик оголосив, що "дарує" титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа. Відтак українець втратив статус абсолютного чемпіона світу, а Даніель став повноцінним чемпіоном IBF.