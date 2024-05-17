Усик не володіє сильним ударом: кривдник Ф’юрі розсмішив своїм коментарем про українця

Хорватський боксер Агрон Смакічі, який у лютому завдав Тайсону Ф’юрі розсічення, вважає, що в Олександра Усика не сильний удар.

Про це 33-річний надважковаговий розповів у інтерв’ю TalkSport.

"Ризик повторного розсічення не є серйозною загрозою для Ф’юрі, тому що Усик не володіє сильним ударом. Якби Тайсон бився проти Джошуа, то зазнав би серйозної шкоди. Ви бачили, що Джошуа зробив з обличчям Отто Валліна", – сказав Смакічі.

Нагадаємо, саме через розсічення Ф’юрі бій проти Усика довелося перенести з 17 лютого на 18 травня.