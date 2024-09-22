Сосновський назвав можливі причини поразки Джошуа у поєдинку проти Дюбуа

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає що Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) недооцінив Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO). Це і стало причиною його поразки.

Його слова передає Sport.ua.

"Мабуть, не обійшлося без недооцінки Джошуа свого суперника. І коли він уперше опинився в нокдауні, то це похитнуло його психологічно. Якщо відверто, то я був здивований нестійкістю Ентоні. Переконаний, що він чудово знав про силу "гармати" Дюбуа, але чомусь не подбав про нівелювання цього козиря візаві й виявився не готовим тримати удар. Хоча й надалі вважаю, що Джошуа переважає за класом Дюбуа. Дюбуа, своєю чергою, молодець, він максимально використав свої сильні сторони. У всіх раундах домінував, кожним своїм ударом ускладнював Джошуа перебування в рингу", – сказав Сосновський.

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між Олександром Усиком та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Нагадаємо, нещодавно 34-річний британець повідомив, що він має намір продовжувати професійну кар'єру після нищівної поразки.