Тренер Вайлдера пояснив поразку від Чжилея

Малік Скотт, тренер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Деонтея Вайлдера (43-4-1, 42 КО), пояснив поращку свого підопічного в бою з Чжаном Чжилеєм (27-2-1, 22 KO).

Цитує Скотта SecondsOut Boxing News.

"Інколи у боксі просто так випадає карта. Якщо ти провів чудовий бій, то все, що ти робив до цього, було правильним. Якщо в тебе був поганий вечір, то ось що виходить.

Якщо ви запитаєте мене, що було найскладнішим у цій поразці, то я нікому нічого не бажав більше у житті, ніж перемоги Деонтею у цьому бою. Цієї перемоги я хотів більше, ніж будь-хто інший у його кар'єрі, тому що ми провели неймовірний тренувальний табір.

Найбільше мене розчарувало те, що Вайлдер опинився в нокауті саме після того удару, якого я вчив його уникати. Ми не тільки не перемогли, але навіть не були близькими до перемоги. Усе просто вийшло дуже погано. Це один із таких моментів", — сказав Скотт.