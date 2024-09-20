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Сіренко назвав свого фаворита у поєдинку Джошуа – Дюбуа

Андрій Яросименко — 20 вересня, 15:10
Сіренко назвав свого фаворита у поєдинку Джошуа – Дюбуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Matchroom Boxing

Український надважковаговик Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) здобуде перемогу над Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) у прийдешньому поєдинку.

Його слова передає Sport.ua.

"Для мене більшим фаворитом є Джошуа. Ця думка у мене склалася після останніх поєдинків боксерів. Дюбуа багато приймав ударів від Хрговича і впевнений, що якщо він так само почне приймати удари Джошуа, то бій завершиться достроково.

Чи має Дюбуа шанс на нокаут? Я точно знаю міць ударів Дюбуа, і можу сказати, що шанс він буде мати завжди. Він це доводив у багатьох попередніх поєдинках. Я схиляюсь до того, що бій завершиться достроково, оскільки ми побачимо двох нокаутерів у рингу", – сказав Сіренко.

Боксери зійшлись у битві поглядів в Лондоні. Їх бій відбудеться завтра, 21 вересня на стадіоні "Вемблі".

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Бокс Ентоні Джошуа Владислав Сіренко Даніель Дюбуа

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