Сіренко назвав свого фаворита у поєдинку Джошуа – Дюбуа

Український надважковаговик Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) здобуде перемогу над Даніелем Дюбуа (21-2, 20 KO) у прийдешньому поєдинку.

Його слова передає Sport.ua.

"Для мене більшим фаворитом є Джошуа. Ця думка у мене склалася після останніх поєдинків боксерів. Дюбуа багато приймав ударів від Хрговича і впевнений, що якщо він так само почне приймати удари Джошуа, то бій завершиться достроково.

Чи має Дюбуа шанс на нокаут? Я точно знаю міць ударів Дюбуа, і можу сказати, що шанс він буде мати завжди. Він це доводив у багатьох попередніх поєдинках. Я схиляюсь до того, що бій завершиться достроково, оскільки ми побачимо двох нокаутерів у рингу", – сказав Сіренко.