Сіренко назвав причину, яка змотивує Ф’юрі повернутися у ринг

Заради величезних гонорарів Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) може повернутися у ринг. Зокрема – і для бою проти свого земляка Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Про це в інтерв’ю Vringe розповів український боксер Владислав Сіренко.

"Думаю, що такі космічні гонорари, які він має можливість заробити, – це саме той спокусливий фактор, який витягне його з будь-якої пенсії. Недарма ж його називали "жадібне пузо", – заявив Сіренко.

Також український представник хевівейту прокоментував можливий бій Тайсона проти Ентоні Джошуа.

"Мені здається, що для британців це взагалі ідеальний бій. Але він був би набагато цікавішим, якби вони його провели до того, як обох побив Усик", – резюмував Владислав.

Наразі Сіренко (22-0, 19 КО) готується до бою проти Андрія Новицького (15-0, 11 КО), який відбудеться 19 липня в андеркарді реваншу між чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Раніше повідомлялося, що Ф'юрі отримає титульний бій, якщо вирішить відновити кар'єру.