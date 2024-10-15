Сіренко назвав ключові помилки Джошуа в поєдинку з Дюбуа

Український надважковаговик Владислав Сіренко (22-0, 19 KO) назвав ключові помилки Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) у поєдинку з володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це Сіренко розповів у коментарі "ТАЙК МАЙСОН".

"Джошуа зробив дуже багато технічних помилок. Я думав, що перший раз, коли він впав у першому раунді, він зміщувався назад з опущеними руками, і цей удар Дюбуа летів, як то кажуть, з сусіднього села, і його можна було бачити. А він просто пропустив його. Це якось дуже дивно було. І після того він вже був ментально, може, трошки надламаний.

Я не знаю, мені складно сказати, але те, що мені здалося – він вже був не такий, як мав би бути. І, звичайно, всі подальші його падіння і особливо момент, коли він був нокаутований, він бив аперкот, я не знаю, з якої дистанції, тримаючи голову в повітрі, рука була незрозуміло де, і так далі. Звичайно, отримав зустрічний удар і був нокаутований. Як на мене, там багато технічних помилок було. Дуже багато", – сказав Сіренко.