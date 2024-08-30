Сіренко пояснив співпрацю з компанією Воррена

Український боксер суперважкої вагової категорії Владислав Сіренко (21-0, 18 KO) вважає, що співпраця з промоутерською компанією Френка Воррена Queensberry Promotion дасть змогу йому битися з найкращими бійцями світу.

Цитує Сіренка LuckyPunch.

"Наразі мій орієнтир це хороші поєдинки по всьому світу. Не має значення їх місце.

Перед підписанням контракту я не думав саме про те, що Френк Воррен знає як працювати з супертяжами, я розумів, що співпраця з ним дозволить мені підняти змагальний рівень та дасть можливість проявити себе з хорошими бійцями. А це саме те, до чого я прагнув останніми роками.

Мій наступний бій пройде в жовтні і я наразі до нього готуюсь. Це буде ще один поєдинок формату повернення після довгого простою і відновлення від травми. Наразі імʼя суперника не знаю.

Сподіваюсь, що з підписанням цього контракту буду мати можливість виходити в ринг максимально часто", — сказав Сіренко.