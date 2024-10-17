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Сіренко поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі: Він буде аутсайдером

Андрій Яросименко — 17 жовтня, 09:22
Сіренко поділився прогнозом на реванш Усик – Ф'юрі: Він буде аутсайдером
Реванш між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком відбудеться 21 грудня
Getty Images

Український проспект суперважкого дивізіону Владислав Сіренко (22-0, 19 КО) вважає, що британець Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) буде аутсайдером реваншу з Олександром Усиком (22-0, 14 КО).

Про це він сказав у інтерв'ю Xsport.

"До першого поєдинку, чекав від Тайсона більшого і думав, що в ринзі він буде успішнішим. Після побаченого моя думка, що Ф'юрі абсолютний аутсайдер до реваншу. Йому буде дуже важко перемогти Олександра у другому бою. Усик має все, що потрібно для перемоги. Він це показав ще в їхньому першому поєдинку, де Олександр міг здобути дострокову перемогу.

Саша має швидкість, рухливість, маневреність, певний натиск. Зараз Усику легше, а Ф'юрі вже матиме більший психологічний тиск. Маю сумнів, що його це зробить кращим. У першому бою було видно, як він нервував. Йому було дуже некомфортно. Це було помітно. Відчувалося, що британець перегорів", – сказав Сіренко.

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Владислав Сіренко Усик – Ф'юрі 2

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