У нього немає шансів: легенда українського боксу – про реванш Усика з Дюбуа
Перший володар чемпіонського поясу в історії України Андрій Синєпупов вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) беззаперечним фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).
Цитує боксера Vringe.
"Я думаю, що у Дюбуа шансів немає, і другий бій відрізнятиметься від першого тим, що Олександр впевненіше переможе Дюбуа.
Наразі я взагалі не бачу боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Він росте з кожним боєм, він недосяжний зараз", – сказав Сінєпупов.
Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.
Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.
Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.