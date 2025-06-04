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У нього немає шансів: легенда українського боксу – про реванш Усика з Дюбуа

Олександр Булава — 4 червня 2025, 17:26
У нього немає шансів: легенда українського боксу – про реванш Усика з Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Перший володар чемпіонського поясу в історії України Андрій Синєпупов вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) беззаперечним фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера Vringe.

"Я думаю, що у Дюбуа шансів немає, і другий бій відрізнятиметься від першого тим, що Олександр впевненіше переможе Дюбуа.

Наразі я взагалі не бачу боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Він росте з кожним боєм, він недосяжний зараз", – сказав Сінєпупов.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

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