У нього немає шансів: легенда українського боксу – про реванш Усика з Дюбуа

Перший володар чемпіонського поясу в історії України Андрій Синєпупов вважає Олександра Усика (23-0, 14 КО) беззаперечним фаворитом у реванші проти Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Цитує боксера Vringe.

"Я думаю, що у Дюбуа шансів немає, і другий бій відрізнятиметься від першого тим, що Олександр впевненіше переможе Дюбуа.

Наразі я взагалі не бачу боксера, який міг би перемогти Олександра Усика. Він росте з кожним боєм, він недосяжний зараз", – сказав Сінєпупов.