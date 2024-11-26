Він розуміє, як використовувати свої габарити: колишній чемпіон світу назвав фаворита реваншу Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу Шон Портер (31-4-1, 17 КО) вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) переможе Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Його слова цитує BoxingScene.

"Я думаю, що Тайсон забере реванш. Він більший за Усика та чудово розуміє, як використовувати свої габарити. Гадаю, що реванш пройде так, як перша половина бою у травні. Зараз Тайсон дуже сфокусований", – зазначив Портер.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.