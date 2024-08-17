Мбіллі — Дерев'янченко: усе про бій

У головній події вечора боксу в канадському Квебеку відбудеться поєдинок у суперсередній ваговій категорії, в якому поб'ються француз Крістіан Мбіллі та українець Сергій Дерев'янченко.

Де та коли відбудеться бій?

Крістіан Мбіллі зустрінеться з Сергієм Дерев'янченком у ніч з суботи, 17 серпня, на ранок неділі, 18 серпня, на арені "Відеотрон-центр" у канадському Квебеку. Бій відбудеться у форматі 10 раундів у суперсередній вазі (до 76,2 кг).

Статистика

Крістіан Мбіллі виходить на ринг з непереможним рекордом: 27 перемог, нуль поразок і 0 нічиїх, 23 з яких здобуті нокаутом.

Сергій Дерев'янченко вийде на ринг з рекордом 15 перемог, 5 поразок і 0 нічиїх, з яких 10 перемог нокаутом.

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Статистика свідчить, що Мбіллі має перевагу в силі над Дерев'янченком: 85% нокаутів проти 67% у Дерев'янченка. Також Крістіан молодший на 9 років, йому — 29.

І Крістіан Мбіллі, і Сергій Дерев'янченко мають ортодоксальну стійку.

Мбіллі менш досвідчений боєць, хоча він провів на 7 боїв більше, дебютувавши у 2017 році, на 2 роки і 7 місяців пізніше, ніж Дерев'янченко, який провів свій перший професійний бій у 2014 році. Француз провів на 25 професійних раундів менше, загалом 122 проти 147 у Дерев'янченка.

Top Rank

Форма

Мбіллі залишається непереможеним на професійному рингу, нокаутувавши 3 з 5 своїх останніх суперників.

У своєму останньому бою він переміг Марка Хеффрона 25 травня 2024 року нокаутом в 1-му раунді. До цього він здолав Рохана Мердока 13 січня 2024 року технічним нокаутом в 6-му раунді. Перед цим поєдинком він переміг Демонда Ніколсона 8 вересня 2023 року нокаутом в 4-му раунді. Ще два бої завершилися одноголосним рішенням суддів: проти Карлоса Гонгори 23 березня 2023-го та проти Вона Александра 17 грудня 2022 року.

Top Rank

Сергій Дерев'янченко переміг 2 з 5 останніх суперників. Напередодні українець також перевершив Вона Александера. Сталося це 20 квітня 2024 року одноголосним рішенням суддів. До цього він рішенням суддів поступився Хайме Мунгуї 10 червня 2023 року. Перед цим поєдинком Дерев'янченко переміг Джошуа Конлі 6 серпня 2022 року.

До початку повномасштабного вторгнення в Україну, яке сталося 24 лютого 2022 року, Сергій програв Карлосу Адамесу 5 грудня 2021 року рішенням більшості суддів та був переможений Джермаллом Чарло 26 вересня 2020 року одноголосним рішенням суддів

Активність

Якщо брати до уваги нещодавню активність, то Крістіан Мбіллі провів більше боїв, ніж Сергій Дерев'янченко. Останній раз Крістіан Мбіллі бився 2 місяці і 23 дні тому, в той час, як Сергій Дерев'янченко востаннє виходив в ринг 3 місяці та 28 днів тому.

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Останні 5 боїв Мбіллі відбулися за 1 рік і 8 місяців, що означає, що він проводив поєдинки приблизно кожні 4 місяці та 1 день. У цих боях він провів загалом 31 раунд, тобто вони тривали в середньому 6,2 раундів.

Останні 5 боїв Дерев'янченко провів за 3 роки, 10 місяців і 22 дні, тобто він бився в середньому кожні 9 місяців і 11 днів. У цих боях він провів загалом 54 раунди, що означає, що вони тривали в середньому 10,8 раундів.

Де та коли дивитися бій Мбіллі — Дерев'янченко?

Очікується, що бійці вийдуть на ринг близько 6:00 за київським часом. Переглянути бій у прямому етері можна буде на медіасервісі Megogo. Трансляція доступна за наявності підписок Спорт, Максимальна та Максимальна + благодійність.

Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, який розпочнеться приблизно о 5:00 за київським часом