Дерев'янченко: Не очікував, що Берланга протримається так довго проти Канело

Український боксер Сергій Дерев'янченко (15-6, 10 КО) не очікував, що американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (22-1, 17 КО) протримається протягом усіх раундів у бою проти Сауля Альвареса (62-2-2, 39 KO).

Його слова передає Fight Hub TV.

"Це був хороший бій. Перед поєдинком я не очікував, що Берланга пройде всю дистанцію, але коли розпочався перший раунд, я побачив бійця. Він був готовий.

Чи сповільнився Канело? Думаю, що ні. Він виглядав непогано, просто Берланга був дуже добре готовий. Він пройшов усю дистанцію, бо хотів перемогти. Він був готовий психологічно та фізично. Він показав добрий бій обидва боксери видали добрий виступ", – сказав Дерев'янченко.