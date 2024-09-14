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Канело: Вірю у свої навички та досвід, я нокаутую Берлангу

Андрій Яросименко — 14 вересня, 08:19
Канело: Вірю у свої навички та досвід, я нокаутую Берлангу
Сауль Канело Альварес
Getty images

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) заявив, що поєдинок проти Едгара Берланги (22-0, 17 KO) закінчиться нокаутом.

Його слова передає BoxingScene.

"Я вірю у свої навички та свій досвід. Я сильний боєць, розумний, у мене багато талантів. Я знаю кожен стиль і все про бокс. Ми побачимо в суботу, яка його найбільша небезпека. Він побачить правду і зіткнеться з чимось іншим. Не можу дочекатися, щоб бути там на рингу. Я переможу нокаутом — за вісім раундів або менше. Сподіваюся, людям сподобається цей бій", — сказав Канело.

Зазначимо, що Бій Альвареса проти Берланги пройде 14 вересня на стадіоні "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі. Раніше своїм прогнозом на зустріч поділився голова Matchroom Едді Гірн.

Канело свій останній поєдинок провів на початку травня. Тоді він переміг земляка Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.

Берланг Бокс Сауль Канело Альварес

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