Канело: Вірю у свої навички та досвід, я нокаутую Берлангу

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 KO) заявив, що поєдинок проти Едгара Берланги (22-0, 17 KO) закінчиться нокаутом.

Його слова передає BoxingScene.

"Я вірю у свої навички та свій досвід. Я сильний боєць, розумний, у мене багато талантів. Я знаю кожен стиль і все про бокс. Ми побачимо в суботу, яка його найбільша небезпека. Він побачить правду і зіткнеться з чимось іншим. Не можу дочекатися, щоб бути там на рингу. Я переможу нокаутом — за вісім раундів або менше. Сподіваюся, людям сподобається цей бій", — сказав Канело.

Зазначимо, що Бій Альвареса проти Берланги пройде 14 вересня на стадіоні "T-Mobile Arena" у Лас-Вегасі. Раніше своїм прогнозом на зустріч поділився голова Matchroom Едді Гірн.

Канело свій останній поєдинок провів на початку травня. Тоді він переміг земляка Хайме Мунгуя одностайним рішенням суддів.