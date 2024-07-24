Богачук: Я думаю, що Ломаченко не повернеться в бокс

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 KO) вважає, що володар титулів IBF та IBO Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) вже не повернеться у бокс.

Про це він сказав на YouTube-каналі Fight Hub TV.

"Я думаю, що Ломаченко, можливо, не повернеться. Я вважаю, що він може завершити кар'єру. Для чого йому повертатися через рік? Коли в нього немає боїв, йому потрібен відпочинок. Якщо Ломаченко повернеться, то йому треба відновитися, провести більше боїв. Я не думаю, що через рік він повернеться і скаже, що хоче проводити поєдинки світового рівня. Йому будуть потрібні кілька легких боїв. У нього немає стільки часу. Мені здається, що він не повернеться", – сказав Богачук.

Нагадаємо, раніше Василь Ломаченко відмовився від бою з чемпіоном WBA Джервонтою Девісом. Пізніше голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що Василь більше не битиметься у 2024 році.