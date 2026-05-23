Діана Звягінцева — 23 травня 2026, 13:30
Сенченко: Бій Усика проти Верховена – великий мінус для боксу

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA, а нині тренер В'ячеслав Сенченко негативно ставиться до поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Першою чергою, видатного боксера непокоять порушення правил боксерськими організаціями щодо дозволу бійцям без боїв і рейтингу отримувати подарунок у вигляді чемпіонського бою, ще й за кілька поясів одразу.

Про це та подальші перспективи Усика розповів Сенченко в ексклюзивному коментарі напередодні поєдинку українського чемпіона проти кікбоксера з Нідерландів Ніко Верховена.

– Навіщо, на вашу думку, цей поєдинок Олександру Усику?

Думаю, запропонували хороший гонорар, гарні умови бою. Якщо не помиляюсь, цей бій фінансують шейхи (Туркі Аль-Шейх). Плюс, можливо, є певні домовленості на ще 2-3 бої з хорошим гонораром.

На мою думку, тут мова – виключно про фінансово вигідну пропозицію.

Раніше ви вже висловлювались негативно про подібні бої...

Це великий мінус для боксу. Чесно кажучи, я противник такого бою. На кону стоять титули. Я знаю, який важкий цей шлях до чемпіонства, і скільки треба проробити роботи та провести боїв, аби отримати чемпіонський бій. А тут з'являється Верховен, який нічого не пройшов, нічого не досягнув і йому одразу ж дають такий великий шанс – битись майже за абсолютного чемпіона. Виступаю критично щодо поєдинку.

У кожної організації є правила. Навіть вільний захист титулу проводиться тільки з бійцями, які входять у топ-15. Виходить, що всі правила порушені, і все вирішують гроші, а не боксерські принципи. Окей, якби він був у топ-17 хоча б, і стояв високо в BoxRex, якби в нього були якісь титули раніше. Зараз, наприклад, Пак'яо стоїть високо в рейтингу, хоча там були і паузи, і все інше. Тут же зовсім інша картина – людина майже не боксувала (1 офіційній бій за правилами боксу проти нікому невідомого Яноса Фінфери) у професійному боксі.

– Чи зможе Верховен щось запропонувати в ринзі людині, яка перемогла всіх і вся?

Якби Верховен бився раніше з Ф'юрі, Дюбуа, Джошуа чи Паркером, то ми б могли говорити про те, завдяки чому він може дати бій.

Так, він – фізично сильний, з гарним ударом. Наприклад, ми вже бачили бій Ф'юрі – Нганну, де останній теж був не з боксу. Але там питання було в тому, що Ф'юрі поставився до цього бою не серйозно, він вийшов як на прогулянку, і в результаті ми мали ніякий бій.

Усика ми ж знаємо як дисциплінованого боксера, з високою робочою етикою. Знаємо, як він налаштовується, який у нього психологічний стан. Олександр не вийде на бій проти Верховена зі словами, що "він ніякий".

Саме тому мені важко сказати, що потрібно зробити Верховену для перемоги. Усик не буде йти у відкритий бій, в розмін ударами, він розумний боксер.

Наважитесь зробити прогноз на бій?

Тут ще потрібно розуміти, що це наче офіційний бій, але можуть бути елементи шоу. Якщо буде шоу чи якась домовленість, бій може тривати 10 чи 12 раундів. Якщо це все ж справжній чемпіонський бій, без ніяких домовленостей – тоді все закінчиться швидше. Усику достатньо буде 3-4 раунди, аби відчути дистанцію та прочитати суперника. У нього високий боксерський інтелект, він технічніший. Зрозуміло, українцю буде потрібно 3-5 раундів, аби підлаштуватись. А потім він зробить свою справу, я думаю, можливо, він його нокаутує.

Якщо це буде чесний бій, то не думаю, що Верховен протримається всі 12 раундів.

Після цього бою Усик проведе трилогію з Ф'юрі, Дюбуа або все ж ваш варіант?

Трилогія з Дюбуа вже нікому не цікава, особливо після двох упевнених перемог. Тут без шансів.

З Ф'юрі – цікавіше, але я думаю, що той зараз буде боксувати з Джошуа. Це більш ймовірно, оскільки це цікаво для всіх. Якщо Ф'юрі переможе Джошуа, тоді, я впевнений, буде третій бій між Усиком та Тайсоном. Хоча Ф'юрі спочатку треба перемогти земляка, а тільки тоді вже думати про Усика.

Загалом, великих імен більше й немає. Є статус обов'язкового претендента і тимчасового чемпіона в Агіта Кабаєла. Ймовірно, що цей бій (обов'язковий захист поясу WBC Усиком) відбудеться. Кабаєл вже довго чекає, і, щиро кажучи, його навіть трохи шкода – він провів класні бої, а можливості побитися за повноцінний титул ніяк не може отримати.

З погляду на тих, хто зараз є у важкій вазі, суперниками Олександра за титул WBC можуть стати Кабаєл, Руїс чи Вайлдер. Більше варіантів немає. В Америці можуть мати успіх потенційні бої Усика проти Вайлдера чи Руїса, в Європі –з  Кабаєлом, наприклад, в тій же Німеччині.

Там можна буде зібрати великі стадіони.

***

Бій Усик – Верховен відбудеться в суботу, 23 травня. Орієнтовний початок – після 23:45 за київським часом.

Нагадаємо, Верховен переважив Усика на майже 12 кг.

