Сенченко: Бій Усика проти Верховена – великий мінус для боксу

Колишній чемпіон світу в напівсередній вазі за версією WBA, а нині тренер В'ячеслав Сенченко негативно ставиться до поєдинку Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Першою чергою, видатного боксера непокоять порушення правил боксерськими організаціями щодо дозволу бійцям без боїв і рейтингу отримувати подарунок у вигляді чемпіонського бою, ще й за кілька поясів одразу.

Про це та подальші перспективи Усика розповів Сенченко в ексклюзивному коментарі напередодні поєдинку українського чемпіона проти кікбоксера з Нідерландів Ніко Верховена.

– Навіщо, на вашу думку, цей поєдинок Олександру Усику?

– Думаю, запропонували хороший гонорар, гарні умови бою. Якщо не помиляюсь, цей бій фінансують шейхи (Туркі Аль-Шейх). Плюс, можливо, є певні домовленості на ще 2-3 бої з хорошим гонораром.

На мою думку, тут мова – виключно про фінансово вигідну пропозицію.

– Раніше ви вже висловлювались негативно про подібні бої...

– Це великий мінус для боксу. Чесно кажучи, я противник такого бою. На кону стоять титули. Я знаю, який важкий цей шлях до чемпіонства, і скільки треба проробити роботи та провести боїв, аби отримати чемпіонський бій. А тут з'являється Верховен, який нічого не пройшов, нічого не досягнув і йому одразу ж дають такий великий шанс – битись майже за абсолютного чемпіона. Виступаю критично щодо поєдинку.

У кожної організації є правила. Навіть вільний захист титулу проводиться тільки з бійцями, які входять у топ-15. Виходить, що всі правила порушені, і все вирішують гроші, а не боксерські принципи. Окей, якби він був у топ-17 хоча б, і стояв високо в BoxRex, якби в нього були якісь титули раніше. Зараз, наприклад, Пак'яо стоїть високо в рейтингу, хоча там були і паузи, і все інше. Тут же зовсім інша картина – людина майже не боксувала (1 офіційній бій за правилами боксу проти нікому невідомого Яноса Фінфери) у професійному боксі.

– Чи зможе Верховен щось запропонувати в ринзі людині, яка перемогла всіх і вся?

– Якби Верховен бився раніше з Ф'юрі, Дюбуа, Джошуа чи Паркером, то ми б могли говорити про те, завдяки чому він може дати бій.

Так, він – фізично сильний, з гарним ударом. Наприклад, ми вже бачили бій Ф'юрі – Нганну, де останній теж був не з боксу. Але там питання було в тому, що Ф'юрі поставився до цього бою не серйозно, він вийшов як на прогулянку, і в результаті ми мали ніякий бій.

Усика ми ж знаємо як дисциплінованого боксера, з високою робочою етикою. Знаємо, як він налаштовується, який у нього психологічний стан. Олександр не вийде на бій проти Верховена зі словами, що "він ніякий".

Саме тому мені важко сказати, що потрібно зробити Верховену для перемоги. Усик не буде йти у відкритий бій, в розмін ударами, він розумний боксер.

– Наважитесь зробити прогноз на бій?

– Тут ще потрібно розуміти, що це наче офіційний бій, але можуть бути елементи шоу. Якщо буде шоу чи якась домовленість, бій може тривати 10 чи 12 раундів. Якщо це все ж справжній чемпіонський бій, без ніяких домовленостей – тоді все закінчиться швидше. Усику достатньо буде 3-4 раунди, аби відчути дистанцію та прочитати суперника. У нього високий боксерський інтелект, він технічніший. Зрозуміло, українцю буде потрібно 3-5 раундів, аби підлаштуватись. А потім він зробить свою справу, я думаю, можливо, він його нокаутує.

Якщо це буде чесний бій, то не думаю, що Верховен протримається всі 12 раундів.

– Після цього бою Усик проведе трилогію з Ф'юрі, Дюбуа або все ж ваш варіант?

– Трилогія з Дюбуа вже нікому не цікава, особливо після двох упевнених перемог. Тут без шансів.

З Ф'юрі – цікавіше, але я думаю, що той зараз буде боксувати з Джошуа. Це більш ймовірно, оскільки це цікаво для всіх. Якщо Ф'юрі переможе Джошуа, тоді, я впевнений, буде третій бій між Усиком та Тайсоном. Хоча Ф'юрі спочатку треба перемогти земляка, а тільки тоді вже думати про Усика.

Загалом, великих імен більше й немає. Є статус обов'язкового претендента і тимчасового чемпіона в Агіта Кабаєла. Ймовірно, що цей бій (обов'язковий захист поясу WBC Усиком) відбудеться. Кабаєл вже довго чекає, і, щиро кажучи, його навіть трохи шкода – він провів класні бої, а можливості побитися за повноцінний титул ніяк не може отримати.

З погляду на тих, хто зараз є у важкій вазі, суперниками Олександра за титул WBC можуть стати Кабаєл, Руїс чи Вайлдер. Більше варіантів немає. В Америці можуть мати успіх потенційні бої Усика проти Вайлдера чи Руїса, в Європі –з Кабаєлом, наприклад, в тій же Німеччині.

Там можна буде зібрати великі стадіони.

***

Бій Усик – Верховен відбудеться в суботу, 23 травня. Орієнтовний початок – після 23:45 за київським часом.

Нагадаємо, Верховен переважив Усика на майже 12 кг.

