Колишній чемпіон світу за версіями Міжнародної боксерської федерації (IBF), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Міжнародної боксерської організації (IBO) у ваговій категорії до 63 кг британець Ріккі Гаттон дав прогноз на бій Джошуа – Дюбуа.

Його слова цитує British Boxing News.

"Усім відомо, що для завершення бою потрібен лише один удар, і це особливо актуально в надважкій вазі. Жоден з них не захоче програти, їм доведеться добряче попрацювати.

Це бій, який увійде в історію. Два британських бійці битимуться на очах у більш ніж 90 000 глядачів на національному стадіоні. Очевидно, що той, хто переможе, в майбутньому покладе око на бій проти Усика або Фʼюрі.

Це бій, про який Дюбуа, напевно, мріяв ще з часів своїх аматорських виступів. Ентоні Джошуа на стадіоні "Вемблі", захист титулу чемпіона світу в надважкій вазі. У боксі не буває більших подій, ніж ця.

Якби ви запитали мене, на кого б я поставив свій останній фунт у цьому бою, я б поставив на Джошуа, але я очікую війни. Я думаю, що це буде особлива подія для британського боксу. Я думаю, що це буде справжня бійня", – сказав Хаттон.