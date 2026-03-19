Зірковий Раян Гарсія влітку проведе захист чемпіонського титулу WBC

Чемпіон світу за версією WBC в напівсередній вазі Раян Гарсія (25-2, 20 КО) планує провести захист титулу в липні 2026 року.

Про це повідомляє Boxing News 24.

Менеджер Гарсії Гуадалупе Валенсія в інтерв'ю для Fight Freaks Unite розповів, що вже у травні зірковий боксер розпочне повноцінний тренувальний табір. Проведення першого захисту поясу WBC планується на середину липня в межах головної події турніру Ring Magazine.

Після попереднього бою Гарсії з Маріо Барріосом були побоювання стосовно травми руки. Однак менеджер заспокоїв фанатів 27-річного чемпіона.

"З рукою вже набагато краще. На щастя, йому потрібно лише дати їй відпочити. Він розпочне повноцінний збір на початку травня", – сказав Валенсія.

Наразі наступний суперник Гарсії ще не визначений. Очікується, що обговорення кандидатів розпочнеться вже цього тижня.

Нагадаємо, що Раян Гарсія 22 лютого здобув чемпіонський титул у напівсередній вазі, перемігши Маріо Барріоса (29-3-2, 18 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раніше Гарсія розповів про труднощі у підборі наступного опонента. Чемпіон хотів би зустрітися на рингу з Теофімо Лопесом.