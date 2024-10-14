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Чемпіон Бокс

Гарсія назвав боксера, який зможе перемогти Бетербієва

Андрій Яросименко — 14 жовтня, 13:20
Гарсія назвав боксера, який зможе перемогти Бетербієва
Сауль Альверес
Х - Canelo Alvarez

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) заявив, що чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) переможе володаря титулів WBC, IBF, WBO у напівважкій вазі Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Про це він заявив у соцмережі X.

"Я думаю, що Канело переможе Артура Бетербієва", – написав Гарсія.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Бетербієв здолав киргизстанського боксера Дмітрія Бівола у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Канело останній бій провів 15 вересня 2024 року, тоді він переміг Едгара Берлангу (22-1, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.

Бокс Сауль Канело Альварес Раян Гарсія Артур Бетербієв Дмитро Бівол

Бокс

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