Гарсія назвав боксера, який зможе перемогти Бетербієва

Американський боксер Раян Гарсія (25-1, 20 КО) заявив, що чемпіон світу за версіями WBC, WBA та WBO у другій середній вазі Сауль Альварес (61-2-2, 39 КО) переможе володаря титулів WBC, IBF, WBO у напівважкій вазі Артура Бетербієва (21-0, 20 КО).

Про це він заявив у соцмережі X.

"Я думаю, що Канело переможе Артура Бетербієва", – написав Гарсія.

I think canelo beats Arthur — RYAN GARCIA (@RyanGarcia) October 13, 2024

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку Бетербієв здолав киргизстанського боксера Дмітрія Бівола у поєдинку за беззаперечний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) за версіями The Ring, WBC, IBF і WBO.

Канело останній бій провів 15 вересня 2024 року, тоді він переміг Едгара Берлангу (22-1, 17 KO) у поєдинку за захист титулів WBC, WBA Super, WBO.