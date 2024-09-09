Гарсія анонсував свій наступний бій

Американський боксер першої напівсередньої ваги Раян Гарсія (25-1, 20 КО) анонсував своє повернення на ринг. Він запланував свій наступний бій на грудень.

Про це боксер розповів у коментарі TMZ.

"Ви побачите мій бій у грудні. Це буде великий поєдинок, так що слідкуйте за новинами", — сказав Гарсія.

Нагадаємо, у квітні Раян здолав Девіна у видовищному 12-раундовому поєдинку, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні він не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.