Гірн розповів коли Джошуа планує провести наступний бій

Промоутер Едді Гірн, який представляє інтереси Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО), зізнався, що Ей Джей планує провести наступний бій у травні-червні 2025 року. Потенційними суперниками він бачить лише Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф'юрі.

Про це Гірн сказав у коментарі для BoxingScene.

"Ей Джей хоче битися в травні-червні. Для мене насправді є лише два бої. Один з них – бій-реванш з Дюбуа, а другий – з Тайсоном Ф'юрі. Немає більшого бою в боксі, з комерційної точки зору, ніж бій Ей Джей – Ф'юрі.

Люди ненавидять, коли я це кажу. Назвіть мені більший комерційний бій. Такого не існує. Можливо, зараз, коли всі трохи розійшлися, ми зможемо бути розсудливими та організувати його. Але Джошуа також хоче реваншу з Дюбуа", – сказав Гірн.

Нагадаємо, зараз активно йдуть чутки, що Джошуа та Ф'юрі проведуть бій між собою. Сам Ентоні раніше повідомив, що його головна ціль на цей рік – бій проти Тайсона Ф'юрі.