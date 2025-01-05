Повернення Штурма: 45-річний ексчемпіон світу проведе бій проти земляка

Колишній чемпіон світу в середній вазі 45-річний Фелікс Штурм (44-6-3, 19 КО) проведе бій проти 38-річного Бенджаміна Бліндерта (14-1-2, 10 КО).

Про це повідомила компанія Agon Sports&Events.

Їхній поєдинок заплановано на 15 лютого. Бій пройде на "Ратіофарм Арена" у місті Ульм.

"Бенджамін шукатиме свій шанс, бо для нього це чудова можливість. Я думаю, він поставить на кін все і підготується відповідним чином. Він спокійний хлопець, а такі боксери зазвичай здатні на сюрпризи. Я буду готовий до всього", – зазначив Фелікс

Штурм повністю пропустив 2024 рік. У 2023 році він двічі здолав Сурку Алтая. Фелікс також не боксував з лютого 2016 до грудня 2020.

Нагадаємо, Том Леффлер вірить, що Сергій Богачук є одним із найцікавіших боксерів першої середньої ваги.