Воррен прокоментував перемогу Дюбуа над Джошуа

Промоутер Френк Воррен прокоментував перемогу свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).

Його слова передає Talk Sport.

"Це був феноменальний бій, і я завжди відчував, що це буде ситуація на кшталт поєдинку Хаглер – Гірнс. Ей Джей до самого кінця демонстрував свою мужність. Це був чудовий поєдинок.

Мені завжди здавалося, що Дюбуа зробить це, і він зробив. Це не несподіванка, все до цього йшло. Дюбуа – молодий хлопець, у нього був подвійний перелом очниці, він не міг битися з Джо Джойсом. Потім він потряс Усика. Я б хотів, щоб Дюбуа "воював" із ним зараз, але в Олександра призначений бій із Ф'юрі.

Сьогодні всі побачили чемпіонський виступ. Дюбуа зробив усе, про що ви його просили. Ей Джей зловив його ударом, і я захвилювався. Дюбуа – молодий хлопець на своєму піку, він може стати кращим", – сказав Воррен.