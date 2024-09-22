Воррен прокоментував перемогу Дюбуа над Джошуа
Промоутер Френк Воррен прокоментував перемогу свого бійця, чемпіона IBF у надважкій вазі Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO).
Його слова передає Talk Sport.
"Це був феноменальний бій, і я завжди відчував, що це буде ситуація на кшталт поєдинку Хаглер – Гірнс. Ей Джей до самого кінця демонстрував свою мужність. Це був чудовий поєдинок.
Мені завжди здавалося, що Дюбуа зробить це, і він зробив. Це не несподіванка, все до цього йшло. Дюбуа – молодий хлопець, у нього був подвійний перелом очниці, він не міг битися з Джо Джойсом. Потім він потряс Усика. Я б хотів, щоб Дюбуа "воював" із ним зараз, але в Олександра призначений бій із Ф'юрі.
Сьогодні всі побачили чемпіонський виступ. Дюбуа зробив усе, про що ви його просили. Ей Джей зловив його ударом, і я захвилювався. Дюбуа – молодий хлопець на своєму піку, він може стати кращим", – сказав Воррен.
Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.
Для 34-річного Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше Ентоні поступався двічі українцеві Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).
Зазначимо, що після бою, 27-річний британський боксер заявив, що хоче провести реванш проти володаря титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика (22-0, 14 КО).