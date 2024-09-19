Промоутер Усика назвав фаворита бою Джошуа – Дюбуа

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександра Усика, вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).

Цитує промоутера Ready to Fight.

"Я віддаю перевагу Джошуа. Скажімо, так, перевага 90 на 10. Залишаю 10 для Дюбуа тільки тому, що б'ються супертяжі, Дюбуа має щільний удар, він молодий і енергійний.

У техніці, досвіді, антропометрії, ментально і фізично Джошуа сильніший. У Джошуа зараз період "другого дихання" в кар'єрі", – сказав Красюк.