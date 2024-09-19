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Промоутер Усика назвав фаворита бою Джошуа – Дюбуа

Олександр Булава — 19 вересня, 20:07
Промоутер Усика назвав фаворита бою Джошуа – Дюбуа
Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа
Instagram - frank_warren_official

Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександра Усика, вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).

Цитує промоутера Ready to Fight.

"Я віддаю перевагу Джошуа. Скажімо, так, перевага 90 на 10. Залишаю 10 для Дюбуа тільки тому, що б'ються супертяжі, Дюбуа має щільний удар, він молодий і енергійний.

У техніці, досвіді, антропометрії, ментально і фізично Джошуа сильніший. У Джошуа зараз період "другого дихання" в кар'єрі", – сказав Красюк.

Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.

Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.

Ентоні Джошуа Олександр Красюк Даніель Дюбуа

Ентоні Джошуа

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