Промоутер Усика назвав фаворита бою Джошуа – Дюбуа
Олександр Красюк, промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO і WBC у надважкій вазі Олександра Усика, вважає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) фаворитом протистояння проти володаря титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 KO).
Цитує промоутера Ready to Fight.
"Я віддаю перевагу Джошуа. Скажімо, так, перевага 90 на 10. Залишаю 10 для Дюбуа тільки тому, що б'ються супертяжі, Дюбуа має щільний удар, він молодий і енергійний.
У техніці, досвіді, антропометрії, ментально і фізично Джошуа сильніший. У Джошуа зараз період "другого дихання" в кар'єрі", – сказав Красюк.
Нагадаємо, бій Джошуа – Дюбуа відбудеться 21 вересня на стадіоні "Вемблі". Напередодні боксери провели першу дуель поглядів.
Поєдинок став титульним завдяки тому, що Олександр Усик зробив титул IBF вакантним. У червні 2024 року, після історичної перемоги над Тайсоном Ф’юрі, українець вирішив відмовитися від титулу IBF, щоб за нього могли позмагатися Джошуа та Дюбуа.