Промоутер Усика назвав майбутнього чемпіона хевівейту

Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк вважає, що конголезький боксер Мартін Баколе (21-1, 16 КО) стане майбутнім чемпіоном в хевівейті.

Про це він сказав у розмові з Talksport.

"Баколе – однозначно наступний чемпіон. Наразі він – один з найсильніших надважковаговиків. Єдине, чого йому не вистачає – це дисципліни. Як тільки дисципліна з'явиться в його тренувальному таборі, він стане майбутнім хевівейту", – сказав Красюк.

Баколе наступний поєдинок проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO). Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні.

Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.

Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.