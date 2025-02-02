Промоутер Усика назвав майбутнього чемпіона хевівейту
Олександр Красюк
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Промоутер чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі Олександра Усика (23-0, 14 КО) Олександр Красюк вважає, що конголезький боксер Мартін Баколе (21-1, 16 КО) стане майбутнім чемпіоном в хевівейті.
Про це він сказав у розмові з Talksport.
"Баколе – однозначно наступний чемпіон. Наразі він – один з найсильніших надважковаговиків. Єдине, чого йому не вистачає – це дисципліни. Як тільки дисципліна з'явиться в його тренувальному таборі, він стане майбутнім хевівейту", – сказав Красюк.
Баколе наступний поєдинок проведе проти нігерійця Ефе Аджагби (20-1, 14 KO). Бій відбудеться на вечорі боксу в Нью-Йорку, який очолять поєдинки Раяна Гарсії та Девіна Хейні.
Зазначимо, що конголезець вдруге змінив суперника, раніше з переговорів вийшли Агіт Кабаєл та Чжан Чжилей.
Нагадаємо, Мартін у серпні нокаутував раніше непереможного американця Джареда Андерсона.