Чому б і ні: Промоутер Усика – про бій з Дюбуа

Промоутер Олександр Красюк, який представляє Олександра Усика, оцінив шанси на проведення реваншу між українським боксером та британцем Даніелем Дюбуа.

Про це Красюк розповів у коментарі Pro Boxing Fans.

"Чому б і ні? У першому поєдинку були деякі питання", – сказав Красюк.

Нагадаємо, Дюбуа, після перемоги над Ентоні Джошуа, заявив, що хотів би провести другий бій проти Олександра Усика.

Перший поєдинок між британцем та українцем відбувся 26 серпня 2023 року та завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді. Двобій запам’ятався скандальним ударом Дюбуа нижче пояса.

Наступною зустріччю Усика стане реванш проти Тайсона Ф'юрі, який відбудеться 21 грудня. У першому бою українець переміг Ф'юрі в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу. У реванші цей статус не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він стояв на кону поєдинку Джошуа — Дюбуа.