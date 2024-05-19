Красюк: Рефері вкрав нокаут в Усика

Олександр Красюк, промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО), вважає, що рефері вкрав нокаут в українця у бою проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 14 KO).

"Без неповаги до рефері, я вважаю, що арбітр вкрав у нас нокаут в 9 раунді, але це був неймовірний перформанс. Я вважаю, що буде ще краще в бою-реванші", — сказав Красюк.

Нагадаємо, бій між Усиком та Ф'юрі завершився перемогою українця за роздільним рішенням суддів — 115:112, 113:114, 114:113.

У 9-му раунді Олександр провів серію ударів, після якої британець впав на канати, після чого суддя зупинив спробу Усика добити суперника.

Таким чином, український боксер став першим в історії, хто володіє всіма 4 поясами у важкій вазі.