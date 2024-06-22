Гірн: Ф'юрі в реванші з Усиком доведеться діяти агресивніше

Промоутер Едді Гірн вважає, що британцю Тайсону Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) потрібно бути агресивнішим у реванші проти абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Гірна Boxing News 24.

"Я не думаю, що Тайсона Ф’юрі пограбували або йому не пощастило. Більшість людей вважають Усика переможцем, але Ф’юрі міг натиснути й забрати поєдинок рішенням.

Я абсолютно не згоден з Ф’юрі, що для перемоги йому потрібен був нокаут. Я думаю, що якщо він перебоксує Усика, то отримає рішення, але мені подобається його менталітет. Мабуть, Тайсону в реванші доведеться діяти агресивніше і тоді перемога буде за ним", — сказав Гірн.