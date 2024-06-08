Промоутер Джошуа закликає Усика відмовитися від титулу IBF

Голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн вважає, що абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) повинен відмовитися від титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Про це промоутер сказав у коментарі talkSPORT Boxing.

"Усику треба бути чесним. Ми хочемо, щоб він вийшов і чесно сказав, що не битиметься з Даніелем Дюбуа. Даніель є тимчасовим чемпіоном IBF і обов'язковим претендентом. Усику доведеться битися з ним.

Усик отримав реванш із Ф'юрі. Думаю, що потенційно все може скластися так: Ей Джей і Дюбуа розіграють пояс IBF. Ф'юрі та Усик поборються за інші титули. Потім наступної весни, у травні чи квітні, переможці зійдуться і знову розіграють звання беззаперечного чемпіона", — розповів Гірн.