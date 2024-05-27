Гірн назвав фаворита реваншу між Усиком та Ф’юрі

Едді Гірн вважає, що абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик є фаворитом реваншу з Тайсоном Ф’юрі.

Цитує промоутера Boxing News 24/7.

"Імовірно, Усик вважає, що зможе виграти реванш, і я думаю, що він є фаворитом. Реванш має відбутися, бо перший бій був відмінним. На мою думку, Усик переміг.

У мене це був близький бій, а деякі думають інакше. Як би мені не хотілося, щоб Ей Джей боксував з Ф’юрі або Усиком, я думаю, що реванш повинен відбутися, і я впевнений, що він відбудеться в жовтні в Ер-Ріяді", — сказав Гірн.